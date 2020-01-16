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В Омске в два раза увеличат число постов мониторинга качества воздуха

За пять лет их количество вырастет до 20, в городе также появится вторая передвижная лаборатория мониторинга случаев выброса вредных веществ
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов Алексей Петров/ТАСС
Описание
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Сеть стационарных постов мониторинга качества воздуха в Омске, где регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ, вырастет за период с 2020 по 2024 год вдвое - с 10 до 20 постов. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

"В 2020 году будут установлены два дополнительных региональных поста, Обь-Иртышский УГМС планирует расширить свою сеть с шести до 10 постов. Роспотребнадзор тоже введет четыре постоянных поста, которые будут измерять в постоянном режиме. Таким образом, в период с 2020 по 2024 год у нас количество постов вырастет с 10 до 20", - сказал Лобов.

Он отметил, что в Омске также появится вторая передвижная лаборатория мониторинга качества воздуха (первая была передана Омскому центру эко-мониторинга Омским нефтеперерабатывающим заводом). "Ее получит Росприроднадзор, сроки пока неизвестны, но руководитель Росприроднадзора анонсировала, что все 12 городов, которые вошли в список [городов, где в рамках нацпроекта необходимо снизить выбросы], получат такие лаборатории", - сказал министр.

Начальник ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (УГМС) Наталия Криворучко на круглом столе Общественной палаты Омской области на тему "Об экологической ситуации в Омской области" рассказала, что существующие шесть постов организации сейчас берут пробы воздуха только три раза за сутки. "Ночные наблюдения мы не проводим, хотя именно в это время рассеивание вредных примесей в случае неблагоприятных метеоусловий не происходит", - отметила она.

По ее словам, уже в этом году в Омске заработает современный пост мониторинга. "Он находится на пересечении улиц 50 лет Профсоюзов и Нефтезаводская, оборудование уже получено, в феврале ждем, что будет произведен монтаж", - сказала Криворучко. Она пояснила, то новое оборудование позволит в круглосуточном режиме мониторить семь загрязняющих веществ. "По остальным веществам будет вестись ручной отбор, но пробоотборники у нас будут автоматические, поэтому ночью отбор тоже будет производиться", - отметила руководитель ведомства.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

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