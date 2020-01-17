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Паводок в Иркутской области

Власти Приангарья готовы заменить строителей в зоне паводка, если строительство не ускорят

По словам врио губернатора Игоря Кобзева, отсутствие жилья в пострадавших районах привело к увеличению цены за квадратный метр жилой недвижимости, в том числе вторичной

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Строительные организации Приангарья, работающие на пострадавших от летних паводков территориях, должны ускорить строительство жилых домов, иначе их заменят другие строительные организации, сообщил журналистам в пятницу врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"21 [января] мы встречаемся с союзом строителей, я пригласил подрядные организации. Если строители, которые проживают на территории, не готовы участвовать в строительстве жилых домов для пострадавших граждан, значит, будут работать другие строители, которые выполнят эту задачу", - сказал Кобзев.

По его словам, отсутствие жилья в пострадавших районах привело к увеличению цены за квадратный метр жилой недвижимости, в том числе вторичной. За 6 месяцев со дня возникновения ЧС, по его словам, ни один жилом дом, запланированный к строительству, не был сдан. Кроме того, врио главы региона обратил внимание на низкий уровень строительства социально значимых объектов.

"Мы каждой подрядной организаций индивидуально предъявили требования, установили повторные сроки", - отметил он. Таким образом, все социально значимые объекты, которые попали в зону затопления, должны быть восстановлены в 2020 году.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыто потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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