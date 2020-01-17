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Число закрытых из-за непогоды дорог в Алтайском крае выросло до 13

В регионе объявлено штормовое предупреждение
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© ГУ МВД России по Алтайскому краю

ТАСС, 17 января. Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло с шести до 13, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта региона.

В пятницу из-за метели, сильного порывистого бокового ветра и отсутствия видимости в Алтайском крае было перекрыто движение по девяти региональным дорогам и ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан.

"На данный момент перекрыты 10 региональных дорог для всех видов транспорта, трасса федеральная до Рубцовска перекрыта полностью, частичное ограничение еще на двух краевых трассах, в частности, на Бийск перекрыта дорога для большегрузного транспорта и автобусов", - сказал собеседник агентства.

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе метель, сильный порывистый боковой ветер местами до 30 метров в секунду, отсутствует видимость на дорогах. Въезды в Барнаул закрыты полностью.

Сотрудники ГИБДД Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района переведены на усиленный режим службы. В регионе уже произошло серьезное ДТП из-за плохой дорожной ситуации. В метель столкнулись 15 машин. Два человека погибли, один пострадал.

Теги
РоссияАлтайский край
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