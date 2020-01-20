Экс-министра лесного комплекса Приангарья признали уволенным в связи с утратой доверия

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры с требованием изменить формулировку, по которой с поста министра лесного комплекса Иркутской области был уволен Сергей Шеверда, арестованный по обвинению в превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь". В августе 2019 года он был освобожден от должности в связи с добровольной отставкой, теперь считается уволенным в связи с утратой доверия, говорится в распространенном понедельник сообщении пресс-службы прокуратуры Иркутской области.

"Сегодня, 20 января 2020 года, Кировским районным судом города Иркутска удовлетворен иск прокурора области к губернатору Иркутской области о признании незаконным увольнения министра лесного комплекса Сергея Шеверды в связи с добровольной отставкой. <…> Принципиальная позиция прокуратуры позволила привлечь бывшего министра лесного комплекса к юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия в связи с нарушением антикоррупционного законодательства", - отмечается в сообщении.

Основанием для изменения формулировки увольнения стало то, что Шеверда представил заведомо недостоверные и неполные сведения о своих доходах и расходах за 2018 год. Он не указал в декларации доход от продажи автомобиля в размере 1,7 млн рублей, доход от вкладов в кредитных организациях в размере более 900 тыс. рублей, доход от продажи ценных бумаг на сумму более 3 млн рублей. По закону "О противодействии коррупции" это влечет увольнение в связи с утратой доверия, однако экс-губернатор Сергей Левченко, в правительстве которого работал Шеверда, не уволил его. Когда чиновник сам подал в отставку в августе 2019 года, находясь под арестом по делу о вырубках леса, глава региона издал указ об освобождении Шеверды от занимаемой должности в связи с его добровольной отставкой.

В судебном заседании был представлен указ временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об изменении формулировки увольнения.

Дело в отношении Шеверды было возбуждено 10 июня 2018 года. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике регионального значения "Туколонь". На площади 120 га был вырублен здоровый, по версии следствия, лес, ущерб составил около 748 млн рублей. Шеверда находится под арестом до марта 2020 года. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").