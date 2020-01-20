Аэропорт Кемерова объявил конкурс на строительство нового терминала за 2,7 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Международный аэропорт имени Алексея Леонова (входит в холдинг "Новапорт") в Кемерове ищет подрядчика для строительства нового здания пассажирского терминала, которое планируется возвести к весне 2021 года. Начальная цена контракта составляет более 2,7 млрд рублей, сообщается на портале госзакупок.

"Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Кемерово". Начальная цена - 2 млрд 745 млн 977 тыс. 337 рублей. <…> Размеры терминала в плане - в осях 84 м на 51 м, архитектурная высота - 21,08 м. Здание имеет три надземных этажа и один подземный этаж", - говорится в конкурсной документации.

По условиям закупки, подрядчик должен быть выбран к концу марта 2020 года, после чего необходимо приступить к строительству. Руководство холдинга "Новапорт" неоднократно заявляло о намерении запустить новый терминал в эксплуатацию весной 2021 года и приурочить его ввод к празднованию 300-летия Кузбасса. До этого времени пассажиры аэропорта буду обслуживаться в действующем здании аэровокзала, которое было построено в 1960-х годах и имеет низкую пропускную способность пассажиров.

Действующий аэровокзальный комплекс аэропорта Кемерова может обслуживать порядка 750 тыс. пассажиров в год. Здание нового пассажирского терминала рассчитано на обслуживание до 1,5 млн пассажиров в год, что позволит активно наращивать пассажиропоток в течение 6-8 лет. Планируется, что интерьер аэровокзала будет оформлен в космической тематике, так как сам аэропорт носит имя легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова. Здание будет оборудовано телескопическими трапами для посадки пассажиров, в действующем терминале такие возможности не предусмотрены.