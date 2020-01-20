Глава управления Минюста РФ в Кузбассе умерла в ночном клубе Кемерова

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Начальник управления Минюста России в Кузбассе Лилия Серебренникова скоропостижно умерла, как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона, смерть женщины наступила 17 января в одном из ночных клубов Кемерова.

"Скоропостижно ушла из жизни Лилия Ивановна Серебренникова, начальник Управления Минюста России по Кемеровской области - Кузбассу", - говорится на официальном сайте управления Минюста по региону.

Серебренникова работала в органах юстиции региона с 1998 года, на должность начальника управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области была назначена в 2017 году. Церемония прощания с ней состоялась в понедельник 20 января в Кемерове.