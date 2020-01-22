Центральной экологической зоне Байкала нанесен ущерб 1,6 млн из-за недоочищенных стоков

ТАСС, 22 января. Стоки шести населенных пунктов особо охраняемой Центральной экологической зоны Байкальской природной территории не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. В результате низкого качества очистки водным объектам нанесен ущерб более чем на 1,6 млн рублей, сообщается в среду на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Установлено, что качество очистки стоков на всех очистных сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Очищенные воды не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

Проверка очистных сооружений в городах Байкальск, Слюдянка и поселках Листвянка, Култук, Ангасолка и Залари прошла в 2019 году. Прокуратура подала четыре исковых заявления к администрациям населенных пунктов и к эксплуатирующим очистные сооружения организациям с требованием обеспечить надлежащую очистку. "Также прокуратура в судебном порядке понуждает организации, допустившие загрязнения водных объектов сбросом недоочищенных сточных вод, компенсировать вред, причиненный водным объектам. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что очистные сооружения проселка Култук невозможно реконструировать из-за их аварийного состояния. Прокуратура подала в суд иск с требованием построить новые.

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает в себя озеро Байкал, его водоохранную зону и особо охраняемые природные территории. Хозяйственная деятельность в этой зоне ограничена законодательством. В зоне расположены прибрежные поселения Ольхонского, Иркутского, Слюдянского, Кабанского, Прибайкальского, Баргузинского и Северо-Байкальского районов.