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Жители Приангарья подали 7,1 тыс. заявлений на приобретение жилья, разрушенного паводком

Оплачены более 6 тыс. свидетельств на приобретение или строительство жилья на сумму 17,8 млрд рублей

ТАСС, 22 января. Принято уже более 7,1 тыс. заявлений на предоставление социальных выплат на приобретение жилья людям, лишившимся его из-за летних паводков в Иркутской области. Об этом сообщается в среду на официальном портале региона.

"От граждан принято 7 тыс. 152 заявления на предоставление социальных выплат на приобретение жилья, выдано 7135 свидетельств. Оплачены 6 тыс. 4 свидетельства (для обеспечения жильем 16 тыс. 420 человек) на приобретение или строительство жилья на сумму 17,8 млрд рублей тем, чьи дома были утеряны или не подлежат восстановлению из-за наводнения в Приангарье", - говорится в сообщении.

Из более 6 тыс. свидетельств более 4,8 тыс. на сумму 14,2 млрд рублей оплачены из федерального бюджета, 1146 свидетельств на 3,6 млрд рублей - из средств бюджета региона. Работа по выдаче документов продолжается.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыто потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.

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РоссияИркутская область
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