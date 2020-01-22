В Приангарье расторгают договоры на вырубку ценных лесов

ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Министерство лесного комплекса Иркутской области начало расторгать договоры на вырубку защитных лесов, которые в соответствии с законодательством считаются особо ценными. Ущерб от нее уже составил 44 млрд рублей, в министерстве меняют подходы к распоряжению лесами, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Мы изменили многие подходы к распоряжению лесами, к их охране и защите, начали работу по прекращению прав на рубку защитных лесов. И первое, что сделали, - в судебном порядке остановили рубки в природных заказниках. Они осуществлялись по десяти договорам. Расторгаем договоры и дополнительные соглашения на рубки защитных лесов. На сегодняшний день у нас уничтожено 5,5 млн куб. м защитных лесов на площади более 23 тыс. га", - цитируют в сообщении исполняющего обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрия Петренева, назначенного на эту должность в декабре 2019 года.

Ущерб от вырубки защитных лесов в Иркутской области, по данным Рослесхоза, составил 44 млрд рублей. По словам Петренева, цель министерства - помочь лесопользователям войти в законный режим работы. Созданы рабочие группы для взаимодействия с предпринимателями, в их состав входят работники прокуратуры.

В декабре, комментируя назначение Петренева - бывшего природоохранного прокурора Братска - на пост главы областного Министерства лесного комплекса, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев отмечал, что основной его задачей будет легализация отрасли.

Как сообщал ТАСС, предыдущий руководитель министерства Сергей Шеверда находится под арестом по обвинению в превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь". По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике. На площади 120 га, по версии следствия, был вырублен здоровый лес, ущерб составил около 748 млн рублей.

В январе пресс-служба регионального следственного управления СК сообщила о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении сотрудников министерства по факту превышения полномочий, которое привело к незаконным вырубкам леса с ущербом более 9 млн рублей. Предварительно установлено, что в 2018 году чиновники на аукционе продали двум коммерческим компаниям леса в Заларинском лесничестве. Леса не достигли возраста рубок и были вырублены незаконно.