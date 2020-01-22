Дело об обрушении казармы в Омской области направлено в суд

Обвиняемыми по делу проходят 11 человек - бывший заместитель начальника по производству ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства" (ГУССТ № 9 при Спецстрое России) Алексей Дубинин, бывший начальник "Строительно-монтажного управления № 916" филиала ФГУП "ГУССТ № 9 при Спецстрое России" (СМУ-916) Игорь Титарев, бывший руководитель проектного офиса СМУ-916 Федор Ержанин, бывший инженер 1-й категории отдела технического надзора проектного офиса СМУ-916 Николай Гашенко, бывший начальник производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" Григорий Годнюк, бывший заместитель руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа филиала Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" (РУЗКС ЦВО) Александр Савустьян и старший инженер-инспектор инспекции технического надзора (за капитальным строительством и капитальным ремонтом) РУЗКС ЦВО Евгений Криворучко, директор ООО "Ремэксстрой" Александр Дорофеев и бывший руководитель проекта этого ООО Дмитрий Баязов, а также бывший командир войсковой части № 64712 полковник Олег Пономарев и бывший заместитель командира это войсковой части по тылу - начальник тыла полковник Владислав Пархоменко.

"Главное военное следственное управление Следственного комитета окончило предварительное следствие по уголовному делу по факту обрушения казармы в поселке Светлый Омской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Омский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - сказали в ГВСУ.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Уголовное дело об обрушении казармы в Омской области в 2015 году, где погибли 24 человека, направлено в суд. Об этом сообщили ТАСС в Главном военном следственном управлении СК РФ.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 (пособничество в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ. Кроме того, Пархоменко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере)", - отметили в управлении.

Нарушения при строительстве и ремонте

Как установило следствие, при строительстве казармы в военном городке Светлый под Омском в 1970-х годах были допущены нарушения, а в 2012 году здание признали аварийным. Был начат капитальный ремонт, но он проводился без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. При этом деревянные полы заменялись на бетонные. "Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа", - отметили в ГВСУ.

Командование части скрыло некачественный ремонт от вышестоящего руководства и в декабре заселили казарму, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы. Последний субподрядный договор на их выполнение заключен в мае 2015 года, а 12 июля в результате обрушения под обломками сразу погибли 23 десантника, еще один умер в Омской областной клинической больнице. Еще 21 военнослужащий пострадал.

В ходе следствия изъяты подписанные в 1974-1975 годах акты ввода казармы в эксплуатацию, установлены и допрошены люди, работавшие в те годы на стройке. Также следствие изъяло видео, на котором видно, с какого места началось обрушение, допрошены более 100 свидетелей происшествия и ремонтных работников. "Во взаимодействии с военным ведомством установлено, что из-за некачественно проведенного капитального ремонта, общая стоимость которого превысила 195,9 млн рублей, еще три казармы в этом же военном городке находятся в аварийном состоянии. В этой связи размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам", - сообщили в управлении.

Специалисты в ходе расследования провели уникальные комплексные комиссионные строительно-технические судебные экспертизы. В частности, помимо геологических, геодезических, натурных и лабораторных исследований, но и с помощью компьютерного моделирования они воспроизвели механизм катастрофы. Следственные действия были окончены в 2018 году, 52 человека признаны потерпевшими. Они и их представители, а также 11 обвиняемых и их защитников начали тогда знакомство с материалами уголовного дела. "В связи с тем, что 5 обвиняемых стали явно затягивать данный процесс, военные следователи выступили с ходатайствами об ограничении им срока ознакомления с указанными материалами, которые суд удовлетворил", - отметили в управлении.