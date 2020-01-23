Проектирование и строительство межвузовского кампуса в Новосибирске начнется в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Проектирование и строительство межвузовского кампуса на 20 тысяч мест который планируется построить в Новосибирске по федеральному проекту "Экспорт образования", начнется в 2020 году, сообщил на сессии регионального парламента губернатор региона Андрей Травников.

Проект межвузовского кампуса на 20 тысяч мест планировалось реализовать в Новосибирске с привлечением частных инвестиций. И. о. министра экономического развития региона Лев Решетников 15 августа сообщал, что совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ" и Министерством науки и высшего образования России обсуждается создание кампуса на трех площадках - на 3 тыс., 7 тыс. и 10 тыс. мест.

"Задача этого года - запустить проектирование и строительство межвузовского кампуса", - сказал Травников.

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков сообщал, что кампус будет ориентирован на создание условий кадрового обеспечения развития исследований, разработок, повышение экспортного потенциала образовательных услуг. По его словам, инфраструктура кампуса будет включать объекты экономики и знаний, спортивные, культурные рекреационные и коммерческие объекты.

Предполагается, что кампус будет построен с привлечением федеральных средств по федеральному проекту "Экспорт образования", который входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.