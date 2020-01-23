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В Алтайском крае ограничили движение транспорта по 28 дорогам из-за метели

Сотрудники ГИБДД и ППС патрулируют трассы региона, все патрульные автомобили передвигаются с включенными маяками вне зависимости от времени суток
Описание
© ГУ МВД России по Алтайскому краю

БАРНАУЛ, 23 января. /ТАСС/. Метели и снегопады осложняют проезд по трассам в Алтайском крае - на 28 дорогах региона введено ограничение движения из-за неблагоприятной погодной обстановки. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального Министерства транспорта.

В четверг в Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Ранее пресс-служба краевого правительства сообщала о перекрытии трех трасс. Властям городов и районов рекомендовано привести в готовность силы местных подразделений краевой подсистемы РСЧС, обеспечить пункты временного размещения, пункты обогрева, Минтрансу края поручено ликвидировать снежные заносы на дорогах. Непогода сохранится до 26 января, метели ненадолго стихнут лишь в пятницу.

"Из-за плохих погодных условий проезд для всех видов транспорта закрыт на трассах Мамонтово - Солоновка с нулевого по 40 км и Новичиха - Поломошное - Лобаниха - Клепичиха с нулевого км по 42 км в Новичихинском районе. Для всех видов транспорта ограничено движение на автодороге Батурово - Киприно - Юдиха с нулевого по 40 км, на дороге Алейск - Петропавловское - Смоленское, от Алейска до села Краснодарское, вся трасса Алейск - Чарышское, трасса от Горняка до села Староалейское, дорога от села Поспелиха до границы с Казахстаном, дорога Змеиногорск - граница Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска", - сообщило региональное министерство.

Также перекрыты 20 дорог в Топчихинском районе. Как сообщает ГИБДД по региону, все патрульные автомобили в крае передвигаются с включенными маяками вне зависимости от времени суток - это сделано для более эффективного выполнения задач, обеспечения безопасности при сложных погодных условиях. Сотрудники ГИБДД и ППС патрулируют трассы региона, информируют людей о дорожной и погодной ситуации, оказывают помощь автолюбителям в сложных обстоятельствах.

Метели и снегопады пришли в Алтайский край 17 января, ненадолго утихнув только в среду. В регионе из-за непогоды были за это время перекрыты около 20 дорог, 25 населенных пунктов находились без транспортного сообщения из-за заносов, происходили аварии - в одной из них при столкновении 15 машин погибли два человека.

Теги
РоссияАлтайский край
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