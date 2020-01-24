Алтайского судью в отставке приговорили к семи годам колонии за коррупцию

ТАСС, 24 января. Судья Арбитражного суда в отставке в Алтайском крае Руслан Тэрри приговорен к 7 годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве и оштрафован на 30 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ региона.

"В Алтайском крае судья Арбитражного суда в отставке признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Суд принял во внимание [собранные следствием доказательства], назначив судье Тэрри наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, кроме того суд обязал выплатить осужденного штраф в размере 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что судья Арбитражного суда Колесников вел дело по заявлению ОАО "Кубанка" к межрайонной ИФНС № 10 по Алтайскому краю. Компания через судью Тэрри предложила судье Колесникову взятку в размере 800 тыс. рублей за обеспечении выигрыша в суде компании. Руслан Тэрри получил за посредничество 700 тыс. рублей.

Приговор вынесен по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Тэрри взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении судьи Колесникова находится на рассмотрении суда.