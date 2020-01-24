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Первый новый гидроагрегат на Иркутской ГЭС запустят в работу в июле 2020 года

Всего до 2023 года на гидроэлектростанции должны заменить четыре гидроагрегата из восьми

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Первый новый гидроагрегат на Иркутской гидроэлектростанции (ГЭС), где в 2019 году впервые за ее историю начали менять эти элементы оборудования, будет запущен в работу в июле 2020 года, сообщил в пятницу ТАСС руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

С 1956 года, когда Иркутская ГЭС дала первый промышленный ток, ни один из ее гидроагрегатов ни разу не менялся полностью. В июле 2019 года начался демонтаж первой машины - гидроагрегата №2. При сроке эксплуатации 30 лет он отработал почти 63 года, или более 475 тыс. часов.

"На иркутской ГЭС продолжается проект по реконструкции и замене оборудования по первому гидроагрегату, мы его в июле должны завершить. Он выведен в реконструкцию 1 июля 2019 года и в июле 2020 года должен быть снова введен в работу. Поставки [оборудования] идут, уже полностью все демонтировано, идет монтаж, статор практически собран. Мощность гидроагрегата увеличится с текущих 86 МВт до 105 МВт", - сказал Хардиков.

Всего до 2023 года на Иркутской ГЭС должны заменить четыре гидроагрегата из восьми. Ориентировочно с 2026 года планируется замена оставшихся четырех машин. Новые гидроагрегаты будут мощнее старых на 20%, что позволит вырабатывать дополнительно до 200 млн кВт/ч электроэнергии в год, используя тот же объем воды, что до замены оборудования. Замена первых четырех машин обойдется компании "Евросибэнерго-Гидрогенерация" (контролируется En+), управляющей Ангарским каскадом ГЭС, в 3,5 млрд рублей.

Иркутская ГЭС - первая в каскаде гидроэлектростанций на реке Ангаре.

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