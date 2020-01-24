В Красноярске задержали двух мужчин за съемки порнографии с несовершеннолетними

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красноярске двух мужчин, организовавших съемки порнографии с участием несовершеннолетних девушек, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по краю и Хакасии.

"В Красноярске задержаны мужчины, подозреваемые в организации порнографических съемок с участием несовершеннолетних. По версии следствия, осенью 2019 года подозреваемые, находясь в коттедже и квартире, расположенных в Центральном районе краевого центра, используя фото, видео и другую аппаратуру осуществляли съемку несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что возраст девушек составляет от 15 до 18 лет. Сейчас уточняется количество потерпевших. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов").

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что установлены 10 девушек, "которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера". Силовую поддержку при задержании подозреваемыех оказывали бойцы Росгвардии.

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенных обысков изъята видеоаппаратура, компьютеры, сотовые телефоны и иная техника, имеющая важное значение для расследования уголовного дела. Также рассматриваются иные эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В новость были внесены изменения (13:17 мск) - добавлена информация ГУ МВД по региону в четвертом абзаце.