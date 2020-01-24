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На заводе "Новотранс" в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха

Пострадала одна из сотрудниц предприятия, еще один человек мог остаться под завалами

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"В Прокопьевске на предприятии "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли, к медикам обратилась женщина, она транспортирована в травматологическое отделение, осматривается медиками", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, в момент происшествия в здании находились 42 человека, они эвакуированы.

Вместе с тем, по информации источника ТАСС в оперативных службах, один человек мог остаться под завалами. "Еще одного человека не могут найти, то ли он под завалами, то ли его там не было (в момент обрушения - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, обрушение произошло из-за избытка снега.

"Здание одноэтажное, крыша завалилась на бок от избытка снега на площади около 1,5 тыс. кв. метров. Обрушение кровли произошло на площади около 400 кв. метров", - сказал источник.

Кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" (КВРП) расположено в моногороде Прокопьевске. В конце 2019 года завод получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). По инвестиционному плану, "Новотранс" планировал строительство на территории прокопьевского предприятия нового здания для вагоноремонтного депо и другой производственной инфраструктуры.

Теги
РоссияКемеровская область
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