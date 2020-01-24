Главу района в Омской области осудили за превышение полномочий

ОМСК, 24 января. /ТАСС/. Омский суд вынес приговор главе Усть-Ишимского района Омской области Александру Седельникову, который при выполнении программы по расселению аварийного жилья заключил контракты на приобретение 31 дома со строительными дефектами. Как говорится в пятницу в сообщении областной прокуратуры, Седельников за превышение должностных полномочий лишен на три года права занимать руководящие должности и выплатит штраф в размере 280 тыс. рублей.

"Несмотря на позицию обвинения о более строгом наказании, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей с лишением права занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу и будет изучен прокуратурой на предмет апелляционного оспаривания в 10-дневный срок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе омской прокуратуры ТАСС рассказали, что так как Седельников в настоящий момент остается главой района, после вступления приговора в силу он будет освобожден от должности. Собеседник агентства добавил, что в прениях государственный обвинитель предлагал назначить главе района 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В пресс-релизе регионального УФСБ, по материалам которого было возбуждено уголовное дело, сообщается, что Седельников в 2017 году при реализации адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилья не обеспечил надлежащий контроль за строительством домов, которые были предназначены для переселенцев. "Также он выдал разрешение на ввод домов в эксплуатацию, достоверно зная, что их строительство не завершено", - отмечают в ФСБ.

В результате муниципалитет приобрел дома, не отвечающие строительным и санитарным требованиям, из-за чего бюджету района был нанесен ущерб на сумму более 2 млн рублей, и были нарушены права новых жильцов дома.