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В Омске прокуратура добилась госпитализации девочки, которую не давала лечить мать

Вес 14-летнего ребенка составлял 25 кг
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© Андрей Махонин/ТАСС

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры признал незаконным решение местной жительницы, которая из религиозных соображений не давала лечить 14-летнюю дочь. Об этом сообщается в понедельник на сайте областной прокуратуры. Сейчас девочка, которая из-за болезни весит всего 25 кг, госпитализирована.

"По заключению врачебной комиссии отказ матери от медицинского вмешательства угрожал жизни и здоровью несовершеннолетней. В связи с этим прокурор Советского округа Омска обратился в суд с требованием признать незаконным отказ матери от дачи согласия на медицинское вмешательство, а также разрешить учреждению здравоохранения провести необходимое обследование и лечение. Решением Советского районного суда Омска <…> требования прокурора были удовлетворены, в связи с чем несовершеннолетняя была госпитализирована в медицинское учреждение в целях прохождения лечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у 14-летней девочки белково-энергетическая недостаточность, из-за которой ее вес составлял всего 25 кг. "При этом от предлагаемой госпитализации мать девочки отказывалась и не впускала домой врача-педиатра. Со слов матери, ее отказ обусловлен религиозными мотивами", - уточнил журналистам старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

В декабре 2019 года девочку уже доставляли бригадой скорой помощи в больницу, для этого потребовалось содействие сотрудников полиции. Однако тогда мать снова отказалась от проведения обследования, лечения и госпитализации, написав письменный отказ.

Теги
РоссияОмская область
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