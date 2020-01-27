В Омской области пять человек умерли от отравления техническим спиртом

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Пять человек погибли и пять госпитализированы в результате употребления в Омской области технического спирта. Как говорится в понедельник в сообщении регионального следственного управления СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Покровка Омской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ранее судимый подозреваемый под видом алкоголя продал местным жителям жидкость с техническим спиртом. "После употребления суррогата алкоголя скончались 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина. В больнице с признаками острого отравления метанолом в настоящее время находятся 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей", - сообщает СК. В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что ЧП произошло в минувшие выходные.

Подозреваемый задержан. "Следователями проведены обыски, в ходе которых изъяты емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, назначены судебно-химические и судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. С целью выявления дополнительных фактов реализации суррогата сотрудниками полиции проводятся подворно-поквартирные обходы, совместно с районной администрацией организована профилактическая работа по предупреждению и пресечению аналогичных фактов отравления.