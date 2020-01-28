{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Добыча угля в трех регионах Сибири в 2019 году превысила 70 млн тонн

По словам координатора "Деловой России" по Сибири Виктора Зубарева, это рекордный результат за последние годы

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Красноярский край, Хакасия и Тува увеличили добычу угля до 71 млн тонн в 2019 году. Об этом ТАСС во вторник сообщил координатор "Деловой России" по Сибири Виктор Зубарев.

В 2018 году три региона произвели порядка 67 млн тонн угля.

"По предварительным данным, объем добычи составил 71 млн тонн каменного и бурого угля. В Красноярском крае - порядка 43 млн, в Хакасии - 26 млн, в Туве - около 1,7 млн тонн. Это рекордный результат за последние годы", - сказал собеседник агентства.

Наибольший рост показала Хакасия, увеличившая добычу угля на 12%.

По словам Зубарева, это связано с тем, что угольные компании в 2019 году имели стабильный спрос на отечественном и мировых рынках. "Развитие отрасли помогает регионам наращивать налоговый потенциал и сохранять рабочие места в городах и районах, удаленных от административных центров субъектов РФ", - отметил собеседник агентства.

Основные рынки сбыта угля из Сибири - это государства ЕС, Китай, Южная Корея, Турция и Япония.

Теги
РоссияТываХакасияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Мэрия Омска отменила из-за вспышки коронавируса поездку предпринимателей в Китай
Торгово-экономическую миссию представителей бизнес-сообщества в Пекин планировали в первой половине апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС