Добыча угля в трех регионах Сибири в 2019 году превысила 70 млн тонн

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Красноярский край, Хакасия и Тува увеличили добычу угля до 71 млн тонн в 2019 году. Об этом ТАСС во вторник сообщил координатор "Деловой России" по Сибири Виктор Зубарев.

В 2018 году три региона произвели порядка 67 млн тонн угля.

"По предварительным данным, объем добычи составил 71 млн тонн каменного и бурого угля. В Красноярском крае - порядка 43 млн, в Хакасии - 26 млн, в Туве - около 1,7 млн тонн. Это рекордный результат за последние годы", - сказал собеседник агентства.

Наибольший рост показала Хакасия, увеличившая добычу угля на 12%.

По словам Зубарева, это связано с тем, что угольные компании в 2019 году имели стабильный спрос на отечественном и мировых рынках. "Развитие отрасли помогает регионам наращивать налоговый потенциал и сохранять рабочие места в городах и районах, удаленных от административных центров субъектов РФ", - отметил собеседник агентства.

Основные рынки сбыта угля из Сибири - это государства ЕС, Китай, Южная Корея, Турция и Япония.