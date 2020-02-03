Умер новосибирский скульптор Арам Григорян

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Автор известных памятников в Новосибирске, член Российской академии художеств (РАХ), академик и общественник Арам Григорян умер на 63 году жизни. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в общественной организации "Национально-культурная автономия армян Новосибирской области".

"Второго февраля скоропостижно скончался Арам Григорян", - сказала собеседница агентства.

Григорян родился 30 июня 1957 года в Ереване Армянской ССР. С 1985 года он жил и работал в Новосибирске. Как сообщается на сайте Регионального отделения (РАХ) Урала, Сибири и Дальнего Востока, с 1989 года Григорян стал доцентом кафедры скульптуры Новосибирского государственного педуниверситета (НГПУ), а позднее и профессором НГПУ, также он участник международных, всероссийских, зональных и областных выставок, член Союза художников России. В 2012 году Григорян стал академиком РАХ.

В Новосибирской области наиболее известными работами скульптора стали памятник новосибирскому архитектору Андрею Крячкову, памятник в честь 2000-летия Рождества Христова в центре города, скульптурные композиции "Моя Сибирь" в городе Кольцово, "Основатели города Новосибирска", "Чтобы не было войны!" и другие. Известность получили портреты индийского поэта и философа Шри Ауробиндо Гхоша, академика РАХ Эдуарда Дробицкого и американского киноактера Клинта Иствуда, которые создал Григорян. Сегодня произведения скульптора представлены в музеях России, Греции, Мюнхена, Еревана, Лос-Анджелеса, Праги.