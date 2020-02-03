Омская область снизит в 2020 году объем капремонта в 2,4 раза

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Омской области отремонтирует в 2020 году 636 многоквартирных домов, что в 2,4 раза меньше показателей прошлого года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фонда. Снижение показателей обусловлено приведением краткосрочного плана ремонта в соответствие с тем объемом средств, который регоператор может затратить на финансирование программы.

"В наступившем году запланирован капитальный ремонт в 636 многоквартирных домах Омской области. По итогам 2019 года работы по капитальному ремонту завершены в 1 тыс. 537 из 1 тыс. 543 запланированных домов. Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на прошлый год, выполнены на 99,6%", - сказали в пресс-службе.

В фонде отметили, что правительство Омской области внесло изменения в региональную программу капремонта и снизило плановые показатели на период 2020-2022 годов. "Ранее ежегодное количество домов, запланированных для выполнения капремонта, превышало объем средств, который региональный оператор вправе израсходовать. Это приводило к отставанию, но теперь все изменится", - рассказал собеседник агентства.

Представитель фонда уточнил, что в 2020 году на мероприятия по капремонту будет направлен 1,8 млрд рублей. "В целом у нас хорошая собираемость средств - в 2019 году 92,54%. Но необходимо учитывать, что 20% [от общей суммы] хранятся на счету - это уровень финансовой устойчивости фонда", - подчеркнул он.

По его словам, минимальный размер взноса на капремонт в размере 6,7 рублей с кв. м не повышался в Омской области с 2013 года. "Конечно, с учетом ежегодного роста уровня инфляции, удорожания строительных материалов, увеличения темпов проведения капитального ремонта целесообразно индексировать минимальный размер взноса. В других регионах РФ такое повышение происходит ежегодно. Правительство Омской области тариф на капремонт пока не пересматривало", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что в первые годы некоторые омские муниципалитеты софинансировали проведение работ по капремонту. "Но сегодня софинансирования из муниципальных бюджетов уже нет", - сказал он.