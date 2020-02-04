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Проезд ко всем селам в Алтайском крае открыли

В регионе из-за сильных метелей и заносов почти две недели были закрыты около 240 дорог

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Дороги после почти двух недель сильных метелей и заносов в Алтайском крае расчистили ко всем населенным пунктам региона, сообщает во вторник пресс-служба правительства края.

"Ко всем населенным пунктам края обеспечен проезд. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, остается закрыт участок автодороги К-09 Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан от села Курья до Змеиногорска с 65-го до 118-го км. Пробита дорога в одну колею, продолжаются работы по расширению проезда, сегодня ожидается открытие данного участка", - сообщает пресс-служба правительства края.

В Алтайском крае действовало штормовое предупреждение из-за метелей и снежных заносов, начавшихся 17 января. В регионе в общей сложности закрывалось около 240 дорог. По данным МЧС России, ограничения движения вводились на 32 участках автодорог в Алтайском крае. В 24 муниципальных районах был затруднен проезд к 150 населенным пунктам с населением более 32,7 тыс. жителей.

По данным ЦГМС по региону, сегодня в отдельных районах края небольшой мокрый снег, гололед, метели, ветер с порывами 16 м/с. Температура - от минус одного до плюс четырех градусов.

Теги
РоссияАлтайский край
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