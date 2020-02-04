Поставщики сибирского ретейлера "Холидей" жалуются омбудсмену на арбитражного управляющего

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Компании-поставщики крупного сибирского продуктового ретейлера "Холидей", в отношении которого введена процедура банкротства, обратились к уполномоченному по правам предпринимателей в Новосибирской области Николаю Мамулату. Они указывают на тот факт, что действия арбитражного управляющего по оспариванию сделок ретейлера с поставщиками могут привести к банкротству ряда некрупных предприятий, предприниматели просят защитить их интересы, сообщили ТАСС в аппарате новосибирского бизнес-омбудсмена во вторник.

"В январе в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей в Сибирском федеральном округе (в Новосибирской области и Алтайском крае) поступили обращения от руководителей компаний-поставщиков и партнеров ООО "Компания Холидей", в отношении которой введена процедура банкротства. Предприниматели озабочены действиями арбитражного управляющего по планам оспаривания сделок, осуществленных предыдущим арбитражным управляющим в рамках расчетов по текущей деятельности компании "Холидей", - говорится в сообщении.

Точное число кредиторов "Холидея" в настоящее время не установлено, но уже составляет более 150 компаний. В аппарате уполномоченного сообщили, что размер задолженности у компаний разный, но для всех он является значительным и может привести в дальнейшем к прекращению деятельности. В аппарате уполномоченного также отметили, что на рассмотрении только у новосибирского бизнес-омбудсмена находятся коллективные обращения от 18 юрлиц.

Также в аппарате добавили, что в настоящее время Николай Мамулат проводит работу по выявлению возможных путей решения в сложившейся ситуации. Результатом, в частности, могут стать и предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, в том числе устанавливающие механизмы защиты субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к крупным кредиторам.

Позиция ГК "Холидей"

Как сообщила ТАСС адвокат Ирина Гребнева, представляющая интересы собственников группы компании "Холидей", согласно законодательству о банкротстве конкурсный управляющий обязан оспорить сделки, которые совершены за месяц до введения процедуры банкротства.

"У конкурсного управляющего есть год, чтобы оспорить сделки, которые по закону о банкротстве попадают в период подозрительности. Например, те сделки, которые совершены в течение 30 дней, предшествующих введению процедуры, они практически все оспариваются. Конкурсный управляющий делает свою обычную работу. Другое дело, что компания "Холидей" огромная, у нее было очень много контрагентов, очень большая зона покрытия работы компании", - сказала Гребнева, добавив, что, по ее данным, сумма расчетов только с поставщиками составляла более 5 млрд рублей.

Поставщики опасаются банкротств

Заместитель гендиректора барнаульской компании Торговый дом "Алтан", являющейся крупным производителем макаронных изделий, Ольга Карюкина сообщила ТАСС, что торговый дом ранее поставил свой товар ретейлеру в рамках действующего договора о поставке.

"Торговая сеть заплатила деньги в рамках этого договора, но с небольшим опозданием, но она всегда платила позже, и сейчас конкурсный начинает предъявлять иски по признанию сделок недействительными, то есть мы должны вернуть денежные средства, но при этом товар вернуть они [торговая сеть] действительно не могут, потому что они его продали. И все компании должны вернуть деньги и стоять в очереди на получение средств в конкурсной массе", - сказала Карюкина.

По ее словам, для многих компаний суммы к возврату "огромные" и могут привести к закрытию фирм-поставщиков.

ГК "Холидей" была создана в 2000 году в Новосибирске, она владела крупнейшей в Сибири сетью продуктовых супермаркетов. В 2018 году в сеть "Холидей" входил 341 магазин в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, в Алтайском и Красноярском краях.