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Ущерб от незаконных рубок в Иркутской области за три года составил почти 40 млрд рулей

И. о. зампредседателя правительства региона Теймур Магомедов сообщил, что при назначении санитарных рубок в 45% случаев они были необоснованными

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Ущерб от незаконных вырубок в Иркутской области в 2017-2019 гг. составил почти 40 млрд руб., сообщил во вторник и. о. зампредседателя правительства Теймур Магомедов.

"По результатам проверки комиссией Федерального агентства лесного хозяйства были выявлены нарушения, в том числе в части проведения и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. По предварительным данным комиссии, камеральных проверочных мероприятий, <…> ущерб от незаконных рубок, проведенных на площади 36,5 тыс. га, составил 39,7 млрд рублей", - сказал он на совещании в региональном правительстве.

Этот объем незаконных вырубок пришелся на последние три года. Магомедов сообщил, что при назначении санитарных рубок в 45% случаев они были необоснованными, в 54% - в актах лесопатологических обследований допущены нарушения, которые повлияли на достоверность сведений о состоянии леса.

Как сообщил на совещании и. о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, масштабные незаконные санитарные рубки привели к кризису в региональном лесхозе. По его словам, лесхоз перестал зарабатывать на выполнении своих главных функций - защите и воспроизводстве лесов, вместо этого он занимался продажей древесины на корню коммерческим структурам, которые под видом санрубок заготавливали здоровый лес. "Продавая коммерсантам древесину на корню в защитных лесах, он [лесхоз] разучился работать и уже во многом не способен и не готов выполнять функции, которые ставит перед ним государство, то есть эффективно охранять, защищать и воспроизводить леса", - сказал Петренев.

По его словам, власти планируют реорганизовать лесхоз, вывести из кризиса, закрыть долги, которые составляют 650 млн руб., и направить его работу на выполнение основных задач. Он также сообщил, что власти намерены активизировать лесовосстановление, довести объемы восстановления до объемов вырубки. "Потребность на сегодня составляет более 38 млн саженцев в год. К удовлетворению этой потребности мы стремимся. Обеспечим формирование областной программы и постараемся решить вопрос на федеральном уровне для поддержки лесовосстановления", - сказал и. о. министра.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в конце января сообщал, что основная часть - до 80% - незаконных вырубок леса в 41 регионе РФ, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область, где сосредоточено более 10% лесов страны. В производстве у правоохранительных органов находятся несколько уголовных дел о незаконных санитарных рубках. Два дела возбуждены по фактам вырубок в Тайшетском районе, общий ущерб превысил 103 млн рублей, одно дело в Слюдянском районе, где ущерб составил более 47 млн рублей. Расследуется уголовное дело о незаконной вырубке леса в заказнике "Туколонь", ущерб от которой, по версии следствия, составил около 748 млн рублей. По делу в качестве обвиняемого проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

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