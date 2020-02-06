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На юге Красноярского края ограничили движение по дороге, где cошла снежная лавина

Пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сход лавины привел к ограничению движения транспорта в Курагинском районе Красноярского края, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Это произошло на 27-м километре трассы Курагино - Черемшака, где расположена гора Эктаж.

"В результате схода снежной лавины объемом около 150 кубометров движение транспортных средств на участке автодороги временно ограничено. Наряд дорожно-патрульной службы обеспечивает безопасность на месте происшествия до полного восстановления движения. В результате схода лавины никто не пострадал", - сообщили в главке.

Для очистки трассы задействованы три единицы спецтехники.

В селе Черемшанка Курагинского района живут более 1 тыс. человек. Курагинский район горный, в нем расположены Саянские горы.

На юге Красноярского края установилась теплая погода, сейчас там 6 градусов ниже нуля. По данным краевого МЧС, 6-7 февраля в горных районах региона лавиноопасно.

Теги
РоссияКрасноярский край
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Дорогу на юге Красноярского края расчистили после схода лавины
Снежная масса с горы Эктаж обрушилась на участок на 26-27-м километрах трассы Курагино - Черемшанка
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