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Суд на Алтае ужесточил наказание за взятку экс-главе управления противодействия коррупции

Вадиму Надвоцкому увеличили срок заключения до шести лет

БАРНАУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда изменила приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействии коррупции ГУ МВД РФ по региону Вадима Надвоцкого, осужденного за взяточничество. Его лишили звания полковника и увеличили срок заключения до 6 лет, сообщается в пятницу на сайте краевого суда.

С 2016 по 2018 год Надвоцкий получил через посредника взятку в 12,9 млн рублей от исполнительного директора двух связанных компаний, которые реализовывали топливо в крае. Деньги он получил за общее покровительство и попустительство по службе, лояльное отношение к интересам этих коммерческих организаций, предоставление им возможности беспрепятственно и без негативных последствий продавать топливо.

"7 февраля судебная коллегия <...> рассмотрела материалы уголовного дела в отношении Надвоцкого по апелляционной жалобе его адвоката и представлению прокурора. Приговор от 9 декабря 2019 года изменен - Надвоцкому назначено <...> 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф в 25,8 млн рублей, лишение права занимать должности, связанные с функциями представителя власти в правоохранительных органах сроком на четыре года и лишение специального звания "полковник полиции", - сообщает суд.

Также, в доход государства конфискован эквивалент взятки в размере 12,9 млн рублей.

Ранее Центральный районный суд Барнаула назначил Надвоцкому, признанному виновным во взяточничестве в особо крупном размере, 4 года колонии строгого режима со штрафом 25,8 млн рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Арест на жилой дом, земельный участок и наличные деньги отменен, имущество обращено в счет штрафа. Отменен арест на квартиру в Барнауле и автомобиль.

Теги
РоссияАлтайский край
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Источник: прокурор Красноярского края подал в отставку
Михаил Савчин возглавлял региональное управление ведомства с 2012 года
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