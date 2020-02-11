В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали трое участников детского ансамбля

ТАСС, 11 февраля. Трое детей из 15 пассажиров автобуса, который перевозил участников детского хореографического коллектива, пострадали в ДТП в Красноярском крае. Перевозка была незаконной, проводится проверка, сообщается во вторник на сайте управления МВД по региону.

"Сегодня около 10:00 (06:00 мск) на 6-м км автодороги Богучаны - Юрубчен - Байкит водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП трое детей обратились за медицинской помощью <...> в микроавтобусе находилось 15 детей - участников хореографического коллектива в возрасте от 10 до 12 лет, которые возвращались с танцевального конкурса, проходившего в городе Красноярске", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД установили, что перевозка детей была незаконной. В отношении водителя автобуса составлен протокол по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ ("Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил").

"Госавтоинспекторы инициируют внеплановую выездную проверку деятельности перевозчика, а также организатора данной несанкционированной перевозки. Кроме того, информация по данному факту будет направлена в правительство Красноярского края", - уточняется в сообщении.