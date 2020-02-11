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В реке в центре Омска зафиксировали превышение ПДК марганца в 70 раз

Экологи объяснили загрязнение Оми истоком реки из болот, в водах которых повышенное содержание вещества
Октябрьский мост через реку Омь Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Октябрьский мост через реку Омь
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Превышение более чем в 70 раз предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца зафиксировано в феврале в реке Омь в центре Омска. Как сообщила во вторник ТАСС начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Надежда Иванова, это вещество отфильтровывается до безопасного уровня на очистных сооружениях и не представляет опасности для населения.

Марганец относится к веществу 3-го класса опасности, при хроническом отравлении появляется общая слабость, быстрая утомляемость и сонливость. Согласно сайту Обь-Иртышского УГМС, 70-кратное превышение ПДК относится к экстремально высокому содержанию загрязняющих веществ в поверхностных водах.

"[Зафиксировано] более 0,7 мг марганца на литр - это 70 ПДК. Превышение ПДК - это всегда вредная концентрация, но от такой концентрации очистные сооружения очищают воду, и в питьевую воду в опасной концентрации марганец не попадает", - сказала Иванова.

В пресс-службе компании "Омскводоканал", которая обеспечивает питьевой водой Омск, ТАСС сообщили, что на предприятии используются современные и эффективные способы очистки воды. "В частности, содержание марганца в питьевой воде [в Омске] не превышает 0,0017 мг на литр при предельно допустимой концентрации 0,1 мг на литр", - уточнил собеседник агентства.

По словам Ивановой, загрязнение Оми эти веществом обусловлено истоком реки из болот, в водах которых повышенное содержание марганца. "В зимний период часть воды кристаллизуется - а кристаллизуется только чистая вода, и в оставшемся объеме концентрация загрязняющих веществ увеличивается. Также из-за нехватки кислорода замедляется процесс окисления марганца, при которых он превращается в безвредные окислы и соли", - сообщила она.

Представитель УГМС сказала, что в Омске Омь впадает в более полноводный Иртыш, который разбавляет концентрацию марганца до безопасного уровня. В "Омсководоканале" добавили, что следующая точка водозабора ниже устья Оми расположена в 60 км. "Безусловно, такое расстояние скажется на составе воды, поступающей на очистные сооружение", - отметили в компании.

Теги
РоссияОмская область
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