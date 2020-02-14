Под Норильском столкнулись автобус и четыре легковых автомобиля

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Маршрутный автобус и четыре легковых автомобиля столкнулись на дороге Норильск - Алыкель в Красноярском крае, пострадали два человека. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

"На автодороге Норильск - Алыкель столкнулись автобус 35-го маршрута и четыре легковых автомобиля. За медицинской помощью обратился пассажир автобуса и пассажир одного из автомобилей. У них ушибы", - сообщили в ГИБДД.

Сотрудники дорожной полиции работают на месте ДТП.

Дорога Норильск - Алыкель связывает город с аэропортом. Со среды до утра пятницы движение по ней было закрыто из-за метели.