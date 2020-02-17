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Томский губернатор обратился к главе Минтранса с просьбой о финансировании моста через Яю

Общая стоимость объекта, обеспечивающего транспортную доступность двух районов, составляет 1 млрд рублей

ТОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Строительство нового моста через реку Яя, который должен заменить временный понтонный мост и обеспечить транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов Томской области, обойдется в 1 млрд рублей. Чтобы получить средства на эти цели, губернатор Томской области Сергей Жвачкин в понедельник во время встречи в Москве обратился к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху, сообщила пресс-служба областной администрации.

В августе 2018 года Жвачкин ввел режим ЧС в Зырянском и Тегульдетском районах области в связи с потерей несущей способности конструктивных элементов моста через реку Яя, который обеспечивает транспортную доступность этих муниципальных образований. В ноябре 2018 года был построенный временный понтонный мост, а режим ЧС был снят. Старый мост восстановлению не подлежит, сейчас он работает, но скорость проезда по нему ограничена до 30 км/ч, вес автомобилей должен быть ниже 15 тонн.

"На новый объект регион уже разработал проектную и рабочую документацию, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость нового моста оценивается почти в миллиард рублей", - говорится в сообщении.

Средства на строительство регион планирует получить от Минтранса РФ. С официальной просьбой о финансировании Жвачкин обратился к главе министерства. "С главой Минтранса мы успели обсудить очень многие вопросы, главный из которых - реализация президентского национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги. Министр знает о нашем жестком подходе к строительству и ремонту дорог, <...> поэтому и обещает поддержку", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Как пояснил ТАСС представитель областной администрации, финансирование проекта губернатор предложил разделить на две части - часть суммы предоставить в 2021 году, часть - в 2022-м. В настоящее время за понтонным мостом - единственной надежной переправой - следят дорожные службы.

Зырянский и Тегульдетский районы расположены на востоке Томской области на границе с Кемеровской областью и Красноярским краем. В Зырянском районе проживают более 11,5 тыс. человек, в Тегульдетском - более 4,5 тыс. Основная отрасль их экономики - заготовка леса. Мост через реку Яя на дороге Больше-Дорохово - Тегульдет является единственно дорогой, обеспечивающей доступность этих двух районов.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияДитрих, Евгений ИвановичТомская область
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