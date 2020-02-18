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В отношении депутата горсовета Омска возбудили дело об уклонении от налогов

Лариса Горностаева также является директором пивоваренной компании "Сибирский стандарт"

ОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора пивоваренной компании "Сибирский стандарт" и депутата городского совета Омска Ларисы Горностаевой. Как сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Омской области, она подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по материалам, представленным УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Сибирский стандарт", депутата городского совета, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014-2015 годах директор пивного завода распорядилась не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности всю произведенную продукцию, а реализовывать ее через подконтрольные фирмы. В результате компания уклонилась от уплаты налогов и акцизов на сумму более 20 млн рублей. В настоящее время следователи провели обыски, выемки документов и электронных носителей информации.

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