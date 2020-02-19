В Иркутской области запретили продажу несовершеннолетним снюса и электронных сигарет

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли законопроект о запрете продажи несовершеннолетним снюса - бестабачных никотиновых смесей, а также электронных сигарет и жидкостей к ним, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято, законопроект будет направлен временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области для обнародования", - сообщил результаты голосования вице-спикер заксобрания Александр Ведерников.

Инициатором законопроекта стала прокуратура Иркутской области, которая предложила запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей к ним.

Штрафы за незаконную продажу снюса и электронных сигарет несовершеннолетним данным законом не установлены. В пресс-службе заксобрания ТАСС пояснили, что будет принят еще один законопроект, который определит ответственность за нарушения.

При изготовлении бестабачных никотиновых смесей используется мята и травы, пропитанные никотином. Такие смеси часто продаются под видом конфет, мармелада, леденцов, что привлекает подростков. В 2019 году в Иркутской области было зарегистрировано три случая отравления снюсами.