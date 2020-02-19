{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутской области запретили продажу несовершеннолетним снюса и электронных сигарет

Инициатором законопроекта стала прокуратура Иркутской области

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли законопроект о запрете продажи несовершеннолетним снюса - бестабачных никотиновых смесей, а также электронных сигарет и жидкостей к ним, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято, законопроект будет направлен временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области для обнародования", - сообщил результаты голосования вице-спикер заксобрания Александр Ведерников.

Инициатором законопроекта стала прокуратура Иркутской области, которая предложила запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей к ним. 

Штрафы за незаконную продажу снюса и электронных сигарет несовершеннолетним данным законом не установлены. В пресс-службе заксобрания ТАСС пояснили, что будет принят еще один законопроект, который определит ответственность за нарушения.

При изготовлении бестабачных никотиновых смесей используется мята и травы, пропитанные никотином. Такие смеси часто продаются под видом конфет, мармелада, леденцов, что привлекает подростков. В 2019 году в Иркутской области было зарегистрировано три случая отравления снюсами.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Как сообщили в СК, тело Юрия Ерофеева было найдено под перевернувшимся снегоходом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС