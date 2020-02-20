Приставы приостановили работу школы в Приангарье из-за радиоактивного газа

ТАСС, 20 февраля. Судебные приставы по решению суда на 65 суток приостановили работу начальной школы в деревне Столбово в Иркутской области из-за повышенного содержания в помещениях природного радиоактивного газа радона, говорится в четверг в сообщении пресс-службы ведомства.

"В рамках плановой проверки Управления Роспотребнадзора по Иркутской области совместно со специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области" произведены измерения, в ходе которых установлено превышение нормативного значения <...> радона в помещениях школы. Иркутский районный суд постановил <...> назначить наказание в виде приостановления деятельности образовательного учреждения на 65 суток", - говорится в сообщении.

Решение вынесено на основании ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Ученики переведены в другие школы.

Радон - радиоактивный химический элемент, содержится в земной коре в виде бесцветного газа, выходит на ее поверхность по естественным разломам и может накапливаться в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией. Продукты распада радона вызывают микроожоги в легочной ткани, повреждения в хромосомах клеток костного мозга, что увеличивает вероятность развития лейкозов.