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В Ангарске сняли режим ЧС, введенный из-за взрыва газа в жилом доме

Инцидент произошел в сентябре 2019 года, пострадали 12 человек

ТАСС, 21 февраля. Власти Ангарска Иркутской области, где в сентябре 2019 года в жилом доме произошел взрыв газа, сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте муниципалитета.

В сентябре 2019 года в одном из подъездов многоквартирного дома Ангарска произошел пожар из-за взрыва бытового газа, пострадали 12 человек. Позже один из них умер в больнице. Основная версия произошедшего - самовольное подключение к сети газоснабжения. Для ликвидации последствий в городе ввели режим ЧС; пострадавший подъезд был признан не подлежащим восстановлению, а муниципалитет обратился к властям региона с просьбой выделить людям, потерявшим жилье, компенсацию на приобретение нового.

"С 21 февраля снимается режим ЧС", - цитируются в сообщении слова первого заместителя мэра города Михаила Головкова.

Также сообщается, что власти Иркутской области подписали постановление о выделении жителям Ангарска, утратившим жилье, средств на приобретение нового. "Средства на приобретение нового жилья будут выделены из расчета квадрат в квадрат, стоимость одного квадратного метра - 46 тыс. 599 рублей", - говорится в сообщении.

Всего в квартирах пострадавшего подъезда зарегистрировано 45 человек, в администрацию с заявлениями о предоставлении временного жилья обращалось шесть семей, остальные разместились у родственников, сообщала ранее пресс-служба муниципалитета.

Теги
РоссияИркутская область
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