В ДТП в Алтайском крае пострадали шесть человек

ТАСС, 23 февраля. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Красногорском районе Алтайского края, в результате шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в воскресенье около 10:30 (06:30 мск) на 413-м км федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" вблизи села Суртайка. "Предварительно установлено, что водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, при движении от города Бийска в направлении Республики Алтай допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 330, после чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Polo и автомобилем Nissan Teana. По предварительным данным, в результате ДТП в медицинские учреждения города Бийска и Республики Алтай обратились шесть человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, на дорогах региона местами сильная гололедица.