В Новосибирске увеличили вывоз снега после запуска второй снегоплавильной станции

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Запуск второй снегоплавильной станции в Новосибирске, работа которой была приостановлена прошлой зимой из-за жалоб местных жителей, позволил на 10% увеличить объемы вывоза снега. Об этом сообщил во вторник на оперативном совещании регионального правительства мэр Анатолий Локоть.

"За неделю вывезено 187 тысяч 217 кубометров снега - это на 20 тысяч больше, чем на прошлой неделе. Это произошло в связи с тем, что мы включили вторую снегоплавильную станцию, что позволило сократить время и увеличить эффективность уборки", - сказал Локоть.

Аномально теплая погода, установившаяся в Новосибирске этой зимой, стала причиной обильных снегопадов, из-за которых в январе в городе был введен режим ЧС, который действует до настоящего времени.

В Новосибирске действуют две снегоплавильные станции канадского производства. В перспективе городские власти планируют установку еще восьми таких станций - по одной в каждом районе.