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В мэрии Новосибирска проводятся следственные действия по факту подлога

Сотрудники администрации города являются свидетелями
Мэрия Новосибирска Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Мэрия Новосибирска
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Следственные действия по факту подлога проводятся в департаменте транспорта мэрии Новосибирска и МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" (МУП "УЗСПТС"). Сотрудники мэрии являются свидетелями, сообщили во вторник ТАСС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По информации издания "Тайга.инфо", в департаменте и МУП прошла выемка документов в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан"). По информации издания, дело связано со строительством многоквартирного дома на Красном проспекте.

"По информации, которой мы располагаем, проводятся следственные действия по факту подлога. Сотрудники мэрии являются свидетелями. В любом случае мэрия города Новосибирска окажет всестороннее содействие правоохранительным органам", - сказала собеседница агентства.

Получить комментарий СК по Новосибирской области ТАСС пока не удалось.

Теги
РоссияНовосибирская область
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