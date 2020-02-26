Полиция задержала второго подозреваемого в покушении на убийство адвоката в Кемерове

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кузбассе задержали второго подозреваемого в покушении на убийство адвоката Сергея Учителя в Кемерове, на которого в ноябре прошлого года было совершено вооруженное нападение, сообщил в четверг заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области Александр Табакаев. Первый подозреваемый был задержан на месте преступления.

"В ходе работы по раскрытию покушения на убийство адвоката коллегии адвокатов "Регионсервис" задержаны два исполнителя", - сказал Табакаев, выступая с отчетом о работе ведомства на сессии Законодательного собрания Кузбасса.

Личность второго задержанного и мотивы покушения правоохранительные органы в настоящий момент не уточняются.

Как ранее сообщал ТАСС, 6 ноября 2019 года соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" в Кемерове Сергея Учителя ранили в грудь из огнестрельного оружия возле офисного здания в центре города. На месте преступления был задержан 53-летний мужчина, который приехал в Кузбасс из Находки из выстрелил в адвоката из самодельного оружия. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Коллегия адвокатов "Регионсервис" зарегистрирована в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов в 2000 году и стала первым в Кузбассе специализированным адвокатским бюро по предоставлению услуг бизнесменам, в частности, в судебных спорах о банкротстве, недропользовании, защите обвиняемых по сложным уголовным делам экономической направленности.