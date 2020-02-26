Верховный совет Хакасии упростил процедуру отзыва спикера парламента республики

ТАСС, 26 февраля. Депутаты Верховного совета Хакасии проголосовали за изменения регламента, которые упрощают процедуру отзыва руководства республиканского парламента, в том числе и спикера. После изменений регламента председателя парламента можно отправить в отставку простым большинством, а не 2/3 голосов как было ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного совета.

В среду прошла сессия парламента, на которой рассматривались изменения в регламент.

"За принятие постановления (об изменении регламента) в целом проголосовало 28 депутатов, 15 против, двое воздержались. Сессия решения приняла", - пояснил собеседник агентства, добавив, что для принятия решения об отставке после изменения регламента достаточно 26 голосов, тогда как раньше было необходимо не менее 2/3 голосов от списочного состава (50 депутатов).