Верховный совет Хакасии упростил процедуру отзыва спикера парламента республики

ТАСС, 26 февраля. Депутаты Верховного совета Хакасии проголосовали за изменения регламента, которые упрощают процедуру отзыва руководства республиканского парламента, в том числе и спикера. После изменений регламента председателя парламента можно отправить в отставку простым большинством, а не 2/3 голосов как было ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного совета.
В среду прошла сессия парламента, на которой рассматривались изменения в регламент.
"За принятие постановления (об изменении регламента) в целом проголосовало 28 депутатов, 15 против, двое воздержались. Сессия решения приняла", - пояснил собеседник агентства, добавив, что для принятия решения об отставке после изменения регламента достаточно 26 голосов, тогда как раньше было необходимо не менее 2/3 голосов от списочного состава (50 депутатов).
До принятия поправок председатель республиканского парламента мог быть отправлен в отставку при нарушении законодательства установленного судом или при неоднократном неисполнении своих обязанностей по инициативе не менее трети депутатов. Сейчас отставка может быть инициирована группой из 10 депутатов, оснований для начала процедуры не требуется. Также упрощена процедура отзыва вице-спикеров парламента и председателей комитетов.
Изменения в регламент были инициированы фракцией ЛДПР, сообщил ТАСС заместитель координатора фракции Роман Абрафиков. Члены этой фракции заявляли о намерении добиваться отставки председателя парламента 80-летнего Владимира Штыгашева, который ранее высказался на тему депортации калмыков в годы Великой Отечественной войны. Абрафиков подтвердил, что ЛДПР планирует поставить вопрос об отставке Штыгашева. "Сейчас обсуждается процедура, будет ли для этого созываться внеочередная сессия, либо вопрос будет поставлен на следующей очередной сессии", - сказал Абрафиков.
Штыгашев на заседании парламента 29 января выступил с речью, посвященной Великой Отечественной войне. В ней он коснулся темы депортации калмыков, заявив, что их высылка в Сибирь объяснялась желанием Иосифа Сталина уберечь народ от советских солдат и казаков, которые после возвращения с фронта якобы принялись бы мстить пособникам фашистов, которые, по словам Штыгашева, были "в каждой калмыцкой семье". Позже глава Калмыкии Бату Хасиков назвал недопустимым объяснение депортации целого народа предательством отдельных людей, а старейшины и представители общественности Калмыкии потребовали от Штыгашева извинений. Комиссия "Единой России" по этике назвала недопустимым поведение председателя парламента.