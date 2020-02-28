В пострадавшем от паводка Тулуне появился первый резидент ТОР

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Компания "Кедр" с проектом создания производства продукции из кедрового ореха стала первым резидентом территории опережающего развития (ТОР), созданной в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"ООО "Кедр" стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Тулун". Соответствующая запись была внесена в реестр Минэкономразвития России 27 февраля 2020 года", - сообщает пресс-служба.

Компания намерена реализовать проект по расширению действующего производства по переработке дикорастущего сырья и консервированию овощей и фруктов. Инвестиционный проект предполагает создание в Тулуне предприятия по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов. Объем капитальных вложений составит 17,9 млн рублей, будет создано десять новых рабочих мест.

Постановление правительства РФ о создании территории опережающего развития в Тулуне, которая поможет восстановить экономику муниципалитета, было подписано 16 декабря 2019 года, в нем определено 45 видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим. Инвесторы, которые будут реализовывать проекты в статусе резидентов и создавать рабочие места, получат льготы и преференции. Всего власти Иркутской области ведут переговоры с 20 компаниями - потенциальными резидентами тулунской ТОР. Среди них инвесторы с проектами строительства завода стеклокомпозитов, производства домокомплектов, кондитерских изделий и другие проекты.

По оценке Министерства экономического развития Иркутской области, ущерб от летних паводков малому и среднему бизнесу в Тулуне составил около 1,4 млрд рублей, пострадали 260 предприятий. По планам властей, создание ТОР "Тулун" позволит к 2029 году диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия - филиала "Разрез Тулунуголь" - компании "Востсибуголь", повысить инвестиционную привлекательность территории, создать более 650 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,5 млрд рублей инвестиций.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.