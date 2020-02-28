В ДТП в Томской области погиб ребенок

ТОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Один ребенок погиб и еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Томской области, сообщила в пятницу пресс-служба томского департамента здравоохранения.

"Четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы вчера, 27 февраля, в Кривошеинскую районную больницу после ДТП на трассе Томск - Колпашево. <...> Десятилетняя девочка погибла на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи, еще один пострадавший - мужчина 29 лет - от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Шестилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Медики районной больницы приняли решение транспортировать ребенка в больницу скорой медицинской помощи № 2 в областном центре. В пятницу машиной санавиации девочка будет доставлена в больницу скорой медицинской помощи № 2. В среднем степени тяжести находятся 31-лентяя женщина и двухлетняя девочка.

В четверг ГУ МЧС по Томской области предупреждало, что в регионе сохранятся мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, гололед, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы.