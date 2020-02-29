Два человека погибли в результате двух ДТП под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и еще два пострадали в результате двух ДТП на трассе Р-254 в Убинском районе на северо-востоке Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня в Убинском районе в 6:30 [2:30 мск] на 1237-м километре Р-254 водитель грузового автомобиля Mercedes, следовавший со стороны Новосибирска в сторону Омска, совершил столкновение со стоящими... автомобилями "КамАЗ" и "Газель", а также с трактором ТЗ-82 (трактор "Беларусь"), принадлежащим дорожно-ремонтной службе. Через небольшой период времени на этом же участке грузовой автомобиль Scania, который следовал из Омска в Новосибирск, совершил наезд на водителя трактора, который был участником первого ДТП и находился на проезжей части", - сообщили в пресс-службе

В результате двух аварий погибли водитель "Газели" и рабочий, находившийся за рулем трактора. Пострадали пассажир "Газели" и водитель Mercedes. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и выясняют обстоятельства произошедшего.