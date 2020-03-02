В Омской области текущая зима может стать самой теплой за всю историю наблюдений

ОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Текущая зима, которая климатически длится в Сибири с ноября по март, может стать самой теплой за всю историю наблюдений в Омской области. Об этом рассказали в понедельник ТАСС в пресс-службе Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Нынешняя омская зима может стать самой теплой. Лишь в ноябре температура воздуха была около и ниже нормы на 1 градус. В декабре, январе и феврале - выше нормы, причем, в феврале на 7-8 градусов. Так как климатическая зима в Сибири длится с ноября по март, окончательные выводы мы сможем сделать только через месяц", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с 28 по 1 марта в Омске была зафиксирована рекордно высокая температура. 28 и 29 февраля (+2,4 и 3,9 градусов соответственно) был побит рекорд 2016 года (+1,9 и +0,6 градусов), а 1 марта температура повысилась до +2,3 градусов, что на 0,6 градусов больше рекорда 2004 года. Синоптики ожидают, что в марте сохранится теплая погода с превышением нормы на 2-2,5 градуса.