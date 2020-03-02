20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омской области текущая зима может стать самой теплой за всю историю наблюдений

В декабре, январе и феврале температура была выше нормы
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Текущая зима, которая климатически длится в Сибири с ноября по март, может стать самой теплой за всю историю наблюдений в Омской области. Об этом рассказали в понедельник ТАСС в пресс-службе Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Нынешняя омская зима может стать самой теплой. Лишь в ноябре температура воздуха была около и ниже нормы на 1 градус. В декабре, январе и феврале - выше нормы, причем, в феврале на 7-8 градусов. Так как климатическая зима в Сибири длится с ноября по март, окончательные выводы мы сможем сделать только через месяц", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с 28 по 1 марта в Омске была зафиксирована рекордно высокая температура. 28 и 29 февраля (+2,4 и 3,9 градусов соответственно) был побит рекорд 2016 года (+1,9 и +0,6 градусов), а 1 марта температура повысилась до +2,3 градусов, что на 0,6 градусов больше рекорда 2004 года. Синоптики ожидают, что в марте сохранится теплая погода с превышением нормы на 2-2,5 градуса.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по фристайлу в Красноярске
Этап Кубка мира по парному могулу состоится 7 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС