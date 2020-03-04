Движение автобусов на загородных трассах Хакасии прекращено из-за непогоды

ТАСС, 4 марта. Движение маршрутного транспорта на загородных трассах Хакасии прекращено из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба "Росавтодор".

"С 06:00 на участке автомобильной дороги Р-257 "Енисей" [по направлению] Красноярск - Абакан - Кызыл - Чадан - Хандагайты - граница с Монголией (Республика Хакасия, город Абакан) закрыто движение для рейсовых автобусов. Причина: неблагоприятные погодные условия", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что идет мокрый снег, на дорогах гололедица.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сотрудники ДПС возвращают транспорт, перевозящий пассажиров, в целях сохранения жизни и здоровья людей.