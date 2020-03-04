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Красноярский проект очистки воздуха победил в региональном этапе конкурса "Сколково"

По данным разработчиков, устройство способно улавливать 95 - 99% от выбросов предприятий, обладает малыми габаритами и стоит ниже отечественных и зарубежных аналогов

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Проект разработки циклонов (фильтрующих устройств) по очистке атмосферного воздуха от производственной пыли и выбросов предприятий победил в региональном этапе конкурса Open Innovations Startup Tour в Красноярске, организованном фондом "Сколково". Об этом ТАСС сообщили в региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ).

Региональный этап конкурса, организованный фондом "Сколково", прошел в Красноярске 3-4 марта на площадках КРИТБИ, оператора фонда в крае. Вопросы очистки воздуха от промышленных выбросов особенно актуальны для Красноярска. Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска - город стоит в низине и окружен горами - приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. Из-за этого в городе периодически вводится режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди горожан как режим "черного неба". С начала 2020 года режим НМУ введен в Красноярске уже в третий раз.

"Резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) - "ФОРС Красноярск" стал победителем регионального этапа Open Innovations Startup Tour в Красноярске. Компания разработала циклон по очистке воздуха от производственной пыли и выбросов для различных отраслей промышленности", - сообщил ТАСС представитель КРИТБИ.

По данным разработчиков, проект циклона превосходит отечественные и зарубежные аналоги. Циклоны способны улавливать 95 - 99% от выбросов предприятий, что выше имеющихся на рынке аналогов. Также разработанный циклон обладает малыми габаритами и ценой ниже отечественных аналогов в 2,5-3 раза, зарубежных - в 12-15 раз. Победитель получил приз в размере 300 тысяч рублей и приглашение в полуфинал конкурса стартап-конференции Startup Village. Всего в региональном этапе приняло участие 89 проектов с Сибирского федерального округа.

О конкурсе

Open Innovations Startup Tour - самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. В этом году региональные этапы проекта пройдут также во Владивостоке, Архангельске, Иваново, Перми, Иннополисе, Екатеринбурге, Уфе, Томске и Краснодаре.

Startup Village - крупнейшая в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в мае в инновационном центре "Сколково".

Теги
РоссияКрасноярский край
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