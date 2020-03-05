Омская область ведет переговоры о строительстве крупнейшего логистического хаба в регионе

ОМСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Омской области ведут переговоры о строительстве крупнейшего в регионе логистического хаба для обслуживания ритейлеров. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

"Это проект строительства логистического хаба стоимостью 4 млрд рублей на 700 рабочих мест. Для реализации проекта необходим участок земли площадью 20 га с соответствующей инфраструктурой. Мы предоставили несколько вариантов размещения, инвестор ознакомился с ними. Мы в активной стадии переговоров, инвестиционный процесс всегда занимает некоторое время", - сказал Ковтун, не уточняя название компании.

По его словам, инвестор специализируется на работе с крупными торговыми сетями и строит под них распределительные сети. "У него есть опыт реализации подобных проектов в других регионах", - уточнил руководитель агентства.

Как рассказали ТАСС в министерстве экономики Омской области, на территории региона есть несколько логистических комплексов, которые обслуживают отдельные торговые сети. "Хабов такого масштаба в Омской области еще нет", - добавил Ковтун.

Он отметил, что Омская область имеет выгодное расположение для тех компаний, который планируют продвигаться в восточные регионы страны и в страны Юго-Восточной Азии. "Им выгодно располагать здесь свою инфраструктуру. У нас и Иртыш, и Транссиб. А по сравнению с той же Тюменью и Новосибирском - более дешевая земля и электроэнергия. Для многих это весомый фактор", - рассказал директор агентства.