Хуснуллин поручил сменить подрядчиков на трех соцобъектах в зоне паводков в Приангарье

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков 2019 года в Иркутской области, поручил сменить подрядчиков по восстановлению трех социальных объектов в городе Нижнеудинске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вице-премьера, который находится в зоне паводка с рабочим визитом.

"В ходе рабочего визита федеральные чиновники оценили аварийно-восстановительные работы в детском саду № 3 города Нижнеудинска. <…> Подрядчиком в 2019 году выполнены работы по укреплению фундамента, устройству кровли. Работы приостановлены в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы достоверности определения сметной стоимости. [Вице-премьер] Марат Хуснуллин поручил в срочном порядке рассмотреть вопрос о смене подрядчика. То же самое решение принято относительно еще двух социальных объектов, где сейчас идут ремонтные работы, - Нижнеудинской детской художественной школы и Нижнеудинской районной больницы", - говорится в сообщении.

Двухэтажное кирпичное здание детского сада 1960 года постройки пострадало во время наводнения, уровень воды достигал отметки 80 см от пола первого этажа. Объект включен в программу восстановления. Здание больницы также серьезно пострадало в результате паводка, однако оказание помощи населению не прекращалось.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.