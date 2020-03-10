Два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 10 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с железнодорожной дрезиной на переезде в Промышленновском районе Кузбасса. В результате столкновения погибли два человека, еще один пассажир пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что водитель УАЗа выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся дрезиной. На момент происшествия в автомобиле находились три человека, двое из них погибли, в том числе водитель, еще один получил травмы различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф, пострадавшим пассажиром является 17-летняя девушка. "Она в очень тяжелом состоянии доставлена в медучреждение, ее оперируют", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются.