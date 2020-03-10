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Паводок в Иркутской области

Власти Иркутской области намерены бесплатно выдать землю под дачи пострадавшим от паводков

Соответствующий законопроект был инициирован в связи с обращениями жителей

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внес в Законодательное собрание законопроект, который, в случае принятия, даст право гражданам, пострадавшим от паводков летом 2019 года, безвозмездно получить землю в садовых товариществах. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Законопроект предполагает расширение категорий граждан, имеющих право на безвозмездное получение земли. В частности, речь идет о жителях региона, лишившихся жилых помещений в результате наводнения 2019 года. Тот факт, что ранее ими уже были приобретены дома либо квартиры за счет социальных выплат, не должен ограничивать их в праве получить землю в садовых товариществах. Также новый законопроект призван защитить интересы тех, кто во время ЧС пострадал непосредственно от затопления садовых и огородных земельных участков", - говорится в сообщении.

Законопроект был инициирован в связи с обращениями граждан. По состоянию на 14 января 2020 года, 415 человек выразили желание получить земельные участки в садоводствах взамен пострадавших во время паводков. Законопроект предполагает, что для бесплатного получения новых садовых участков граждане должны отказаться от тех, которые пострадали во время наводнения.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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